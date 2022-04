Laurence LIEBAUT

SECURITE

-Applications des règlementations appropriés en matière de protection, sécurité et d'hygiène sur les chantiers.

-Envoi et mise à dispositions des documents sécurité à appliquer et respecter ( fiche accueil, livret d'accueil, -QCM, autorisation de conduite, fiches renforcées etc....) recommandations en cas d'anomalie.

-Suivi des habilitations, organisation de stage de formation si besoin.

-Recueil des informations nécessaires lors d'accident de travail, afin de gérer au mieux les dossiers, piloter une enquête afin de déterminer les causes et définir ensuite les moyens de s'en protéger.

- causeries avec le personnel afin d'éviter tous risques d'accident.

- suivi des contrôles réglementaires (installation électrique, matériel incendie, matériel de levage etc...)



PROSPECTION

recherche de projets auprès de société pour des transferts ou réaménagement industriel de machines ou ligne de production/fabrication ainsi que les bureaux administratifs.