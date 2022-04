Laurence LIEBERT

J AI SUIVI UNE FORMATION à L'IRTS D'ARRAS POUR OBTENIR LE CAFERUIS.

JE SUIS AGREABLE, SOCIABLE, DISPONIBLE, ORGANISEE, AIME LE CONTACT ET L'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTES.

JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN POSTE DE RESPONSABLE D'AGENCE D'AIDE A DOMICILE, CHEF DE SERVICE EN EHPAD OU POSTE SIMILAIRE.

J'AI 43 ANS, DIVORCEE, 2 ENFANTS DE 20 ET 14 ANS.

J'AIME LA MOTO, LA DANSE.



Mes compétences :

Relationnel+professionnalisme

Évaluation des risques professionnels

Respect de la personne et des procédures

Droit du travail

Mise en place de projets de formation

Entretien d'embauche

Respect des valeurs

Entretien de recrutement

Formatrice

Relationnel clients

Gestion de planning

Management d'équipe

Respect des objectifs clients

Plan de formation

Soignant médical

Ecoute et Compréhensibilité

Gestion de conflits