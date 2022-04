Laurence LINET

Je suis à la recherche d’un poste d’assistante de direction et/ou secrétaire, métier que j’ai exercé jusqu’en 2010 en milieu industriel pétrolier pour la construction de vannes, puis Gaz naturel pour la construction de régulateurs, 30 ans d'expérience professionnelle. Au cours de ma carrière j’ai acquis les compétences et expériences professionnelles d’une assistante de direction dans un groupe international; mais également travaillé dans différents services de l’entreprise, ce qui m’a permis d’élargir mes connaissances dans des domaines différents tels que les achats, le commercial, la qualité, la recherche et le développement.



Mes compétences :

