Laurence LOCHE

Je suis Responsable d'une Entreprise Individuelle récente tournée pour une grande partie vers l'industrie avec une activité en projet pour le particulier.



Son métier est d'apporter des Solutions en Traductions, Formations et Conseils Techniques pour les Entreprises situées dans et autour des domaines d'application du Complexe Auto-Adhésif (étiquettes). Les secteurs d'activités concernés : la chaine de l'emballage et de l'étiquetage, l'étiquette et ses différents processus, les domaines papetiers et films, les différents modes d'impression, les caractéristiques techniques particulières des applications finales (alimentaire, pharma, chimie, vins, commerce de détail,...)



*******************************************************************************************************



I am responsible for a recent Private industry, Teck' N Tra, turned for a great part towards industry with a project for the private individual.



The trade of my Company consists in bringing solutions in technical translations, trainings and consultants for companies working with and/or for the Self-adhesive Laminate (labels). Branches of industry concerned: packing and labelling lines, the label and its different processes, papers and films, the different printing methods and presses, the end-uses and applications’ specific features (food, pharma, chemistry, wines, retail,…).



Mes compétences :

Langues étrangères

Formation

Animation de formations

Traduction

Support technique

Audit qualité

Formation professionnelle continue

Communication écrite

Traduction technique

Microsoft PowerPoint

Rédaction technique

Développement produit

Avant vente

Vente

Papeterie

Packaging

Conduite de projet