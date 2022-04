Laurence LOPPE

Après 15 ans de gestion sinistres IARD, et suite au rachat de la société dans laquelle j'exerçais, je me suis retrouvée en charge d'un service gestion Assurances Collectives santé et prévoyance pendant 5 ans.

Ensuite et pendant 3 ans, je suis devenue l'interlocuteur dédié des Avocats du Barreau de Paris au titre de leurs contrats" Prévoyance" et "Perte de collaboration" mis en place par Aon.

Aujourd'hui, je poursuis ma route et enrichis mon expérience en devenant technico commercial auprès de la société Mercer.



Adaptation, accessibilité, enthousiasme et esprit d’équipe me permettent de mener à leur terme les dossiers qui me sont confiés.



Chaque employeur qui m’a accordé sa confiance a pu profiter pleinement de mon professionnalisme, de ma rigueur et de la pertinence des organisations que j’ai pu mettre en place.



N’hésitez pas à me contacter au 06.11.99.88.69.



Mes compétences :

Assurance de personnes