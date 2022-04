Laurence LOUART

Bienvenue !



Tout commence dans le domaine de l'informatique il y a 25 ans.

Mon sens de l'innovation et ma capacité d'adaptation ont toujours été une dynamique pour avancer vers des expériences plus riches et complexes.



2 ans plus tard je pars vivre à Montréal : Période intense, inoubliable.

De retour en Europe, je rejoins très vite Alstom qui m’offre une très belle évolution de carrière.

Je saisis avec succès les opportunités à responsabilités où je mets à profit mes compétences organisationnelles et pédagogiques. Mon côté "main de fer dans un gant de velours" permet de tenir mon objectif dans le respect de l'autre. Je suis efficace et à l’écoute.



Puis... La Vie est belle à qui chaque matin l'invente !



En 2014, virage assumé : Je réussis ma reconversion dans la vente Directe en Réseaux et en 2016 j'ajoute une corde à cet arc :

Je suis Ambassadrice de la Réussite: Je conseille les professionnels et particuliers qui décident de prendre leur avenir financier en main. C'est le plus beau poste de ma carrière car, à 50 ans, mon activité est en totale congruence avec mes valeurs.



2016 est également l'année de mon retour à la Photographie: j'expose !



J'ai enfin trouvé un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Je développe mon activité à mon rythme, sans pression, avec l'assurance, la conviction que j'ai fait LE bon choix.

J'ai osé sortir de ma zone de confort et aujourd'hui, de belles portes totalement inattendues s'ouvrent à moi !



En 2019, je crée :

- L'Atelier Réussite à destination des homme et des femmes qui bloquent sur leur projet qu'il soit professionnel ou personnel. Vous avez décidé de réussir ? Contactez moi !

- L'Atelier Toucher pour toute personne déconnectée de son corps et de ses émotions ou qui a besoin de rependre confiance en elle. Les expérience sensorielles proposées, dans un cadre sécurisé et sérieux, permet de belles transformations pour qui est décidé non seulement à revisiter son rapport à ce sens tactile et qui a également envie d'avancer de façon plus consciente dans sa Vie et son rapport à l'autre... ET A SOI !!

En 2020



No risk, nothing !



Mes compétences :

Qualité

Formateur

Gestion de projets

AMOA

Pédagogie

Système d'informations

Négociation

Organisation

Motivation

Relationnel

Transmission

SI

Mindmapping

Conseil

Suivi clientèle