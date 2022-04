Laurence LOUCHEZ

Mon expérience m' a prouvée que la qualité de la gestion des Ressources Humaines repose sur le travail concerté d'une équipe et se base sur la définition d'une stratégie clairement définie.Ainsi , j'ai exercé mon métier en partenariat avec la Direction et à l'écoute des managers opérationnels. Aussi, comme consultante en Accompagnement professionnel, je sais à quel point les salariés ont besoin d'être conseillés et savent s'investir dans des projets concrets et prometteurs à condition de les impliquer dans la démarche de leur entreprise. Juriste de formation , j'ai occupé des postes opérationnels en tant que Membre du Comité de Direction et souhaite à nouveau faire partie intégrante d'une équipe investie sur le long terme ;

Enfin, mon parcours vous apporte la preuve d'une véritable capacité d'adaptation et d'implication personnelle;

Je souhaite par conséquent m'investir dans une nouvelle mission qui fera appel autant à mon parcours , ma formation de juriste en droit social et à mon sens des responsabilités ;



Mes compétences :

RRH

Juriste droit social

Formateur

Consultant rh

Gestion de projets RH

Ressources Humaines

Conseil

Développement

Organisation

Formation