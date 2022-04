Laurence LOUISON

Créé en décembre 2014, ML Consulting est un cabinet de conseil aux entreprises. Aujourd'hui, fort de ses expertises métier en stratégie de développement et en transformation RH, ML Consulting accompagne ses clients dans leurs projets de transformation.



Placer l’homme au cœur de la performance de l’entreprise



A votre demande, nous exerçons une activité de conseil et accompagnons votre organisation dans la prise de décision sur diverses problématiques RH.



Diplômée d’un Master 2 en Management des Ressources Humaines et forte d’une expérience de 3 ans dans le domaine des Ressources Humaines, ma méthode suit un process déterminé : j’effectue d’abord un recueil des besoins auprès de mon client puis réalise un audit. Je procède ensuite à une caractérisation des problèmes et propose la mise en œuvre de solutions sur-mesure.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Consultant

Recrutement

Immobilier

RH

Santé