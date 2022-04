Laurence LUCAS

Bonjour et bienvenue,



Le plus intéressant, le plus enrichissant, c’est le chemin parcouru …



Après 25 d'expériences commerciales et managériales dans des ETI et des PME de secteurs très variés, j’ai eu envie d’approfondir ma connaissance de moi-même pour mieux communiquer et développer mon intelligence relationnelle.

J’avais besoin de mettre du sens dans ce monde volatile, incertain, complexe et agile.



Alors, j’ai décidé de faire un pas de côté !

Un pas de côté pour renforcer ma compréhension de « l’ Elément humain »

Un pas de côté pour mieux appréhender les systèmes et interagir avec les équipes

Un pas de côté pour aller vers une meilleure version de moi-même au service du collectif !



Dès l'obtention de mon diplôme universitaire de Coach à l’UCO d’Angers, j’ai créé mon cabinet de coaching professionnel.

J'ai beaucoup de plaisir à accompagner des Dirigeant.es et des Managers dans la construction de leur leadership pour inspirer leurs équipes et incarner les valeurs de leur entreprise. J’accompagne aussi les personnes qui veulent donner du sens à leur vie professionnelle pour être à leur place dans ce monde en transition.



Et en même temps, je me suis rendu compte qu’il me manque une dimension qui participe pleinement à mon épanouissement professionnel :

Animer et piloter un plan d’action commerciale construit à partir de la stratégie commerciale, partagé avec mon équipe !

Exerçant en indépendante libérale, je me rends compte combien le CO contribue me nourrit et me réjouit

Coconstruire, Collaborer, coagir …



Alors, je décide de rejoindre de nouveau l’entreprise et les équipes de vente !

Je décide de rassembler mon expertise en pilotage de business, management et négociation commerciale ET accompagnement professionnel au profit des organisations.

Je décide de valoriser et transformer mon expérience de Coach au service du développement des savoir-être et savoir-faire des équipes et du renforcement de la performance.



Au plaisir de rejoindre votre équipe !



Mes compétences :

MANAGEMENT

COMMERCE

RECRUTEMENT

FORMATION

COACHING PROFESSIONNEL

NEGOCIATION COMMERCIALE COMPTES NATIONAUX