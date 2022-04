Laurence LUXEMBOURGER

Plus de 20 ans d’expérience dans le management de projets autour des systèmes d’informations, la gestion de planning, la qualité, le contrôle de budget et l’implémentation d’ERP. Une forte expérience de collaboration avec des équipes pluridisciplinaires et pluriculturelles dans des contextes variés comme l’industrie, l' alcool, l'agroalimentaire, le textile, la grande distribution, les services ou le BTP.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

SQL

Informatique

Oracle

Management

As400

Sage ERP X3

ITIL Foundation V3

Sap business by design

Service now