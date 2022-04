Laurence LYS ( GONZALEZ )

Diplômée depuis Février 2009 d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de L’Education Populaire et Sportive Loisirs Tous Publics,.



Actuellement en poste en tant que aide auxiliaire en crèche en seine maritime a Rouen .



Âgée de 29 ans j’ai plus de 9années d’expériences dans ce domaine. Mon envie de progresser, mon engagement, ma volonté de bien faire, mais également mes résultats, ont été maintes fois prouvés au cours de ces années et mes différents employeurs pourront en attester.



Dynamique et active, je suis capable de m’investir pleinement dans mes fonctions au sein d’une équipe .



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Avenante

dynamique

Ecoute

Facilité d'adaptation

Motivée

Sociable