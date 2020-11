Claire PAUGAM

Je recherche des postes de chargée de projet, chargée de mission et chargée de développement local. J'aime accompagner les hommes et les femmes à évoluer, trouver leur voie, accéder à de nouvelles opportunités. Dans mon travail je développe sans cesse de nouveaux partenariats afin d'étendre le réseau de mon employeur, et créer des propositions de formation adaptées au public accompagné. Démarcher des entreprises locales et internationales et travailler avec les acteurs de l'insertion d'un territoire sont mes missions actuelles. Je souhaite aujourd'hui évoluer et trouver de nouvelles opportunités professionnelles.



Mes compétences :

International

Adaptabilité

Stratégie de communication

Prospection internationale

Stratégie commerciale

Développement commercial

Stratégie d'entreprise

Financement de projet

Gestion administrative

Ingénierie de formation

Accompagnement collectif

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement de projet

Accompagnement individuel

Animation de formations

Animation de groupes

Animation de réunions

Prospection commerciale

Formation professionnelle

Réponse aux appels d'offres

Gestion de projet

Insertion socioprofessionnelle