Paulina JEAN-BRIONES

Conseillère d’Orientation Psychologue COP du ministère de l’Education Nationale, en formation et en recherche de stage d’immersion en entreprise.

Les Conseillers et Conseillères d’Orientation Psychologue ont un métier dont l’objectif est l’accompagnement des projets professionnels des jeunes et de leurs familles aux collèges, lycées et universités. Au sein du Centre d’Orientation et d’Information nous réalisons le conseil de carrière pour un public adulte également. Après l’obtention du concours, les COP réalisent une formation d’une durée de 2 ans. Dans ce cadre, nous réalisons un stage en entreprise d’une durée de 6 semaines du 12 septembre au 21 octobre 2016, pour lequel je vous sollicite.

L’objectif du stage est le questionnement de la relation formation /emploi dans la réalité de l’entreprise. A travers la connaissance d’un secteur du travail et de son organisation, il s’agit de repérer les liens entre compétences et qualifications. La particularité du stage est qu’il s’agit d’une observation en activité, c’est-à-dire, l’analyse d’une activité professionnelle dans l’exercice réel du travail et, dans un deuxième temps, l’étude documentaire, des entretiens d’investigation ainsi que l’étude des référentiels.

Je souhaiterais vous rencontrer afin d’analyser cette éventuelle requête. Lors de cet entretien je vous présenterai plus amplement, mes compétences pour définir avec vous un projet de stage qui vous apporte un regard externe et une réponse adaptée à une problématique liée aux ressources humaines.



