Célestin ALLANO,

Psycho-sociologue du travail, polyvalent dans la gestion RH,

Titulaire du Master 2 Psychologie Sociale du travail et Ressources humaines (PARIS 8),

Complément "Ergonomie et handicap",

Expériences en RH, insertion et gestion du handicap en entreprise.



Je suis actuellement conseiller entreprise pour le réseau Cap Emploi dans le département de l'Eure, sur les Secteurs d'Evreux, Vernon, Gaillon et Verneuil sur Avre.

J'informe et conseille sur tout ce qui concerne le recrutement de personnes reconnues travailleurs handicapés.

Mon objectif, avec une équipe de 5 collaborateurs, est de détecter les bonnes compétences et les bonnes personnalités pour répondre aux besoins des entreprises. Une reconnaissance de handicap pour un salarié n'est pas un handicap pour l'entreprise si on est bien conseillé. C'est là notre métier...







Mes compétences :

Conseil

Psychologue du travail

Recrutement

Accompagnement

Coaching