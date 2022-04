Marc HERRANZ

15 ans dans la FPC et un parcours riche et varié dans les relations humaines et l'innovation sociale dans la Loire (42)notamment à St Etienne et Roanne ( exactement Le Coteau), en Alsace (Haut-Rhin), sur l'Ile-de-France (Paris, Seine-St Denis et 94, la Normandie, la Bretagne ( Finistère-Nord et Morbihan)et enfin le Poitou-Charentes.



Des études en sciences économiques, en communication sociale. 12 ans de vie associative: actions sociales, actions caritatives et humanitaires.



Des débuts dans la formation en tant qu’animateur et formateur. Une formation de Responsable Qualité.

Une entrée dans un OF para-public interprofessionnel et intersectoriel.



Une vie de développeur ( conseiller en formation, resp commercial…) Une expertise en ingénierie de la formation ( ingénierie financière, ingénierie pédagogique dans la plasturgie, la distribution, l’intérim…)



*Une fonction dans le privé au sein d’un grand groupe en tant que Responsable Formation ( groupe de 6000 salariés). *Des postes de managers opérationnels en milieu consulaire, en

Éducation sous contrat avec l’Etat, dans l’intérim.



Voilà tout, rien que du concret en stés privées et para-publiques, en associations et ONG, en PME et PMI, en OPCA et en branches professionnelles ( métallurgie, plasturgie, distribution...).



Mes compétences :

Créativité

Communication

Formation

Conseil

Ingénierie de formation

Développement commercial

back office

Extrusion

Diesel