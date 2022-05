Nathalie SIMON-LABRIC

Simon-labric Nathalie 47 ans Mariée 2 enfants 14ans et 16 ans



après avoir passée 25 ans comme aide soignante dans la fonction public hospitalière et 10 ans détachée comme permanente syndicale, j'ai souhaité obter pour une reconvertion professionnelle.

J'ai décroché le DAEU en Mai 2011 à l'université Du Mirail

J'ai décroché le titre de niveau III de Conseillère en insertion Professionnelle en Novembre 2011



Je suis disponible pour toutes propopositions en CDI dans un premier temps dans la fonction public territorial car je peu prétendre à un détachement, mais suis ouverte à d'autres propositions sur toutes types de structures d'insertions.



J'ai eu une expérience en Mission locale haute Garonne, Antenne de Colomiers et une autre au CREPI 31 (club régionale d'entreprise pour l'intertion.



J'ai été amenée à travailler avec les institutions, conseil général, mairie de toulouse, le PLIE ( plan local pour l'insertion et l'emploi) et avec des partenaires, Pole Emploi, le CCLAJ, Mairie de Colomiers, MCEF colomiers......



Mes compétences :

Accompagner

Organiser

Orienter

Prospecter