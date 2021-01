Aurore ESCAFFRE

Titulaire d’une Maîtrise de Psychologie et du Certificat de la FPAE de PROGRESS, j’ai pu compléter ces acquis théoriques et pratiques par diverses expériences professionnelles dans différents types de structures (Pole Emploi, association, organisme de formation, collectivité territoriale, entreprise d’insertion, organisation patronale) me donnant une vue d'ensemble du secteur et des partenaires



Mes compétences :

Formation

Enseignement

Animation de site multimedia

Conception de contenu multimédia

Accompagnement à l'emploi

Animation socioculturelle

Organisation évènementielle culturelle