Icare Filiale du Groupe BNP Paribas Cardif, partenaire de 15 labels, est aujourd’hui le référent de la garantie VO en France.

Depuis plus de 40 ans, nous créons des offres sur-mesure pour accompagner constructeurs et distributeurs automobiles et fidéliser leurs clientèles.





Mes compétences :

Statistiques

Reporting

Suivi technique

Management d'équipe

Bureautique

SAS

Excel

VBA

Actuariat

Risk Management

assurance

automotive