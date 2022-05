Marilyn BOUVIER CAVAREC

J'ai développé des compétences en transitions professionnelles auprès des salariés, sur les bassins d'emploi de Rennes, Vitré et Fougères. Ainsi je peux les accompagner dans leur projet d'évolution, de mobilité ou de repositionnement en cours de carrière.

Ma pratique s'appuie sur la transparence des échanges et un soutien intensif et singulier vers une projection dans l'avenir, basée sur la valorisation de leurs compétences et la sécurisation de leur parcours professionnel.

Ma connaissance des divers métiers, dispositifs de formation et d'orientation, me permettent le montage de plans d'actions et de dossiers de financements pertinents, dans le cadre de besoins de qualification ou de formation ciblées.

Convaincue que les changements professionnels conduisent vers l'épanouissement, je mets tout en oeuvre pour la prise en compte des aspirations de chaque collaborateur, et des perspectives de développement des entreprises.









Mes compétences :

Veille réglementaire

Gestion de projet

Développement des compétences

Entretiens professionnels

Relations commerciales

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Gestion et assistanat administratif

Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences