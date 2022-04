Laurence MACIA

L'accueil et la satisfaction du client sont pour moi essentiels.

15 années exercées en magasin pour les enseignes Relay, Lidl et Brico-Leclerc sur le terrain montrent mes capacités à fédérer mes collaborateurs à une politique commerciale et à des procédures de travail, tout en ayant comme objectif la réalisation des objectifs commerciaux.



Mes compétences :

Femme de terrain

Esprit d'équipe

Bon relationnel

Gestion de la relation client

Gestion de centre de profit

Animation d'équipe