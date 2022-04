Bonjour,



Après un parcours riche et varié au sein de la société (chef de caisses, assistante du DRH, RRH en magasin...), je suis aujourd'hui responsable recrutement, évaluation et relations écoles et universités pour la région Auchan île de France.

Je recrute pour les hypermarchés de cette région sur les métiers spécifiques tels que : responsable sécurité, responsable technique, manager caisses et chef de caisses.

Je rencontre les collaborateurs internes de ces fonctions afin d'évaluer leur compétence et de les aider dans leur projet professionnel.

J'ai également à charge les relations avec nos écoles et universités partenaires et le suivi de nos alternants sur la région.



Vous pouvez postuler directement à nos offres d’emploi, de stage ou d'alternance sur le site : http://talent.auchan.fr/



Je suis à votre disposition pour toute autre question.





Laurence Maerten



Mes compétences :

Recrutement

Grande distribution

Management

Campus management

Gestion des compétences