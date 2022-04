Laurence MAGAUD

De formation et culture marketing, j'ai développé aussi 2 domaines d'expertise spécifiques : le web et la rédaction/écriture.

Cela tombe bien ! Les modes de communication ont changé, nous sommes passés d'une communication descendante à une communication individualisée et interactive, notamment grâce au web.

Parce que je suis convaincue qu'il ne suffit pas d'avoir de bons produits pour vendre, j'accompagne les entreprises de la Loire et Rhône-Alpes autour de ces enjeux. Plus d'infos : http://www.lm-formation-conseil.com



Mes domaines d'intervention :

De la formalisation de leur stratégie marketing à la mise en place de leur communication web (refonte du site, présence sur les réseaux sociaux), je m'adapte aux problématiques de TPE et PME, quel que soit leur secteur.

Gestion de projet, mise en relation et coordination avec des experts, conception du contenu, animation des communautés, formation.



J'ai obtenu la labellisation Expert SI-PME, en tant que Consultante Webmarketing, qui me permet d'accompagner des PME industrielles dans le cadre de ce dispositif régional, financé par les institutions dans le cadre du Plan PME (toutes les infos sur : http://www.si-pme.fr/le-programme-si-pme/si-pme-cible/deroulement.html )



A travers l'utilisation de Viadeo, je souhaite non seulement mettre en avant mes compétences auprès des entreprises, mais également partager des informations autour des évolutions et enjeux du web.



- Vous souhaitez vous faire accompagner dans votre réflexion ?

- Une formation ou des prestations en marketing, communication, Community management vous serait utile ?

-- > N'hésitez pas à me contacter pour échanger, ou si vous pensez que je peux vous aider !



Plus d'infos sur le site :

http://www.lm-formation-conseil.com



Bien entendu, si vous pensez que nous avons des points en commun et/ou de complémentarités, vous êtes les bienvenus parmi mes contacts.



Plus d'infos : Domaines d'intervention, en accompagnement ou formation conventionnée,

Marketing, webmarketing, gestion de projet :



1. Stratégie, conseil Marketing

- Segmentation marketing : vos cibles produits/marché

- Analyse stratégique : quel est votre positionnement, vos atouts ?

- Message à véhiculer, plan marketing.



2. WebMarketing, communication web, community management, e-reputation, mise en place d'un site et d'outils web :

Rédaction du cahier des charges pour votre site internet

Formalisation du message et des valeurs à véhiculer, définition du contenu (navigation, pages…). Eventuellement consultation des prestataires pour vous.



Mise en œuvre de votre présence sur les réseaux sociaux

- Vers qui communiquer et à travers quels outils ?

- Création des pages et profils sur les réseaux sociaux,

- Formation.



Gestion de projet



Rédaction de contenu :

Vous n'avez pas le temps pour rédiger le contenu de votre site internet, votre blog, vos plaquettes, vos propositions commerciales, témoignages clients :

Confiez-le à une experte du marketing et de la communication écrite !





Centres d'intérêt : la nature, et l'écriture.

Publication d'un recueil de nouvelles (Morey Editions) : Le reflet des autres (prix du récit 2011 de l'Académie de Lyon):

disponible en librairie, toutes les infos sur :

http://www.lerefletdesautres.com



