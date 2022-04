Laurence MAGNINO

Fonctionnaire d’état de l’Education Nationale, je recherche un poste de gestionnaire financier et comptable au sein d'une administration, d'une Université ou d'un établissement scolaire dans la région grenobloise.



Les différents postes occupés m’ont permis de développer les qualités essentielles telles que la rigueur, l’organisation et l’efficacité dans le cadre des missions qui m’étaient confiées.



D’un tempérament assez vif, j’intègre facilement les demandes de mes interlocuteurs. Sociable, souriante, ayant l’esprit d’équipe et le sens du contact, j’ai toujours entretenu de bonnes relations avec mes collègues.



Ma dernière fonction a largement contribué à l’évolution de ma carrière, faisant preuve d’autonomie et assumant les nouvelles responsabilités déléguées.



Je souhaite donner un nouvel élan à ma vie professionnelle dans un environnement différent, afin d'enrichir encore mes compétences.