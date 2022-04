Laurence MAGNY

Psychologue clinicienne diplômée d’Etat et formée à la Psychothérapie EMDR,

ma qualité d’écoute a été travaillée et affinée par ma formation universitaire d’orientation psychanalytique et ma psychanalyse personnelle, ainsi que par les riches récits dont m'ont honorée mes interventions :

durant vingt années auprès de personnes sans domicile et en parcours de reconstruction psychosociale,

mais aussi de personnes en situation de handicaps, de personnes handicapées vieillissantes, d’ enfants en hôpital de jour, d’adolescents en foyer, de personnes en dépendance à l’alcool, aux drogues ou substituts, des personnes dépressives, de personnes dans la rue et accueillies aux lits halte soins de santé

et d’équipes du médico social.

Mon savoir faire se déploie à partir de ma conviction de l'efficacité de la bienveillance et de la bientraitance.







Mes compétences :

Psychologie