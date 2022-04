Laurence MAILLET LE BORGNE

J’ai un parcours atypique: ayant déménagé de nombreuses fois, cette mobilité m’a forcée à changer mon objectif de carrière. Etant Pédicure Podologue, profession pratiquement exercée qu'en libéral, j’ai donc rebondi depuis plusieurs années en orientant ma carrière vers des postes de commerciaux.

Mon activité actuelle me permet d'être en contact avec les patients, mais également les prescripteurs, en cabinets médicaux (infirmières, médecins, kinésithérapeutes) et dans les services hospitaliers (chirurgiens, infirmières stomathérapeutes).

J'assume actuellement des responsabilités diverses mais je désire prendre en main mon avenir professionnel, en retrouvant des défis et des challenges à la hauteur de ma motivation et de mes compétences.



Mes compétences :

Compléments alimentaires

Podologie

Produits phytosanitaires

Accessibilité aux personnes handicapées

Négociation commerciale

Incontinence Urologie

ERP