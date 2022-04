Laurence MAILLOTTE

De retour en France après avoir passé une année au Canada, je suis à la recherche d’un nouveau challenge qui correspond à mon domaine d’étude, ainsi qu’à mes passions et à ma personnalité.



D’une part attirée par le B2B, j’ai d’abord intégré un poste d'attachée commerciale, puis assistante adv à Paris. Ces expériences professionnelles m’ont permis d’enrichir majoritairement mon sens de la négociation, et mes aptitudes à développer le portefeuille client.



D’autre part, je me suis consacrée au B2C et à la vente directe en magasin. Tout d’abord, j’ai commencé en tant qu'assistante manager dans une boutique spécialisée dans la maroquinerie et les chaussures. Pour moi, la vente d’aujourd’hui est davantage un concept à partager qu’un produit à présenter. Pour élargir mes compétences, j’ai décidé de partir un an au Canada. En intégrant une équipe dynamique anglophone, j’ai pu acquérir une nouvelle approche du client, et découvrir les tendances de la mode en Amérique du Nord.



Actuellement en France, et mobile aux USA, au Canada, et dans toute l’Europe, je cherche à rejoindre une entreprise croissante sur le marché de la mode ; soit en tant qu’attachée commerciale, soit au service Marketing, Achat, ou encore selon vos besoins.





Mes compétences :

Outils d'aide à la vente

SAP

Outils bureautiques

Vente

Luxe

B2B