Laurence MAINGUET

Si l'art du management de projet s'enseigne en école supérieure depuis quelques années, c'est au sein de chaque entreprise dans laquelle j'ai évolué que j'ai pu acquérir toutes les notions de travail en équipe et engagement professionnel vers des objectifs communs.

Après un peu plus de 15 ans, le management transversal de chef de projet, également appelé chargé d'affaire, est un poste que je maîtrise.

L'intérêt pour ce poste a augmenté avec mon apprentissage des notions de compétitivité, d'engagement financier, de gestion humaine, de réactivité.

Le travail en équipe restera toujours ma priorité, pour relever ensemble les défis et toujours innover et apprendre.



Mes compétences :

Gestion de projet