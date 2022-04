Laurence MALHOMME

Diplômée de l’IAE en Perfectionnement à l’Administration des Entreprises, je possède une vingtaine d’années d’expérience dans l’assistanat de Direction à des postes de responsabilités, polyvalents et exigeants.



Ma formation et mes expériences professionnelles, m’ont permis d’explorer les différents domaines qui recouvrent l’ensemble des activités concernant le fonctionnement et l’administration d’entreprise.





Mes compétences :

AIX

Coaching

Communication

Développement durable

Logistique