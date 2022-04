Oya KIRATLI

Comme toutes les entreprises performantes, vous recherchez une responsable, organisée, stable, et motivée, je vous propose aujourd’hui ma candidature au sein de votre entreprise.



D’un naturel dynamique et impliqué, je mets à votre disposition une expérience professionnelle probante et une solide formation.



En effet, je possède de nombreuses années d’expériences à des postes similaires, dans différentes entreprises, aux domaines d’activités très diversifiés. Celles-ci m’ont permis d’enrichir mes connaissances, mes capacités d’adaptation, ainsi que mon autonomie professionnelle, ce qui je suis sûre pourra vous satisfaire.





J’ai pu démontrer à travers mon parcours, mes compétences techniques tant au niveau administrative que comptable et développer ma polyvalence en secrétariat et en relation clientèle. J’ai eu également la possibilité dans les différentes missions qui m’ont été confiées, de prendre des initiatives et d’accroître l’efficacité du service.





Mon sens de l’organisation, ma conscience professionnelle, et mon esprit d’équipe me permettront d’intégrer rapidement votre entreprise.



Digne de confiance et volontaire, j’aimerais pouvoir vous rencontrer, afin de vous exposer de vive voix l’ensemble de mes motivations.



Je vous prie d’agréer ,Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.







Mes compétences :

Comptabilité générale

comptabilite fournisseurs

Comptabilité analytique

SAP BUSINESS ONE

CIEL