Laurence MALROUX

Avec plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie IT, Laurence a une connaissance approfondie du marché européen des nouvelles technologies.



Elle a commencé sa carrière chez Cap Gemini et CGI Informatique (maintenant partie de IBM Global Services) où elle a occupé des responsabilités croissantes de direction commerciale au niveau international et de business development.



En tant que fondateur de SEXTANT, Laurence a accompagné de nombreuses entreprises dans leurs projets de développement, en leur apportant une vision stratégique précieuse.



Aujourd’hui elle apporte son expertise et son talent dans le développement de PANORATIO, avec une offre Big Data as a Service dédiée aux éditeurs de solutions métiers.



Mes compétences :

Business development