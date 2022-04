Laurence MARCHAL

#Digital_Strategy #Innovation #Patient_Data #Healthcare #E-Health #Inbound_marketing



#OnLine

- Pilotage conception et refonte digitales

- Projets open innovation

- Campagnes media 360

- Recherche de solutions web 2.0

- Community management de page de Fan

- Référencement naturel et payant des sites web

- Veille technologique, Benchmark, évangélisation à l’interne

- E-réputation

- Content Management



#Management

- Encadrement de 12 personnes (@Institut Pasteur)

- Management transversal : interface avec les services informatiques, logistiques, des BU marketing sur de nombreux projets et Coordination d'un réseau de correspondants de communication

- Pilotage de groupe de travail transversaux sur des projets innovants. Un projet digital incubé dans l’accélérateur d’entreprise.

- Formations internes : gestion documentaire, création de pages web sur divers CMS, bonnes pratiques sur les réseaux sociaux

- Enseignement : Investir les réseaux sociaux pour les industries pharmaceutiques (Dii et MBA @ILV)



#Communication interne

- Participation aux réflexions stratégiques sur les orientations de la communication, application du plan de communication interne

- Information des salariés (Téléphone, Email (réponse, aiguillage), Journal interne, Newsletter Interne, Intranet, Organisation de réunion type Assemblée des personnels, Réunion d'accueil des nouveaux embauchés)

- Accompagnement au changement sur les restructurations (rénovation et construction) sur le campus



#Communication externe

- Réalisation de supports de communication on line et print

- Pilotage de groupes sur les grandes opérations de communication type Pasteurdon sur les volets web et mobilisation interne



Mes compétences :

Réseaux sociaux

CMS

twitter

Management d'équipe

Web 2.0

Community management

Facebook

Communication

Web

Management

Digital

SEO

Social media

Référencement naturel

Campagne média