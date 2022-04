Laurence MARIANI

Plus de 20 ans d'expérience à des fonctions de gestion, un parcours étayé de belles rencontres professionnelles et de choix dictés par l'envie.

Un cursus éclectique passant par l'audit, le contrôle de gestion, la paye, la formation, la communication et le multimédia.

Une prédilection pour les nouvelles technologies et les outils de demain...



JurisCloud, leader des solutions de dématérialisation pour la création et la gestion de sociétés, s'inscrit dans cette logique.