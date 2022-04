Laurence Marie CANO

Je suis Laurence CANO, j’ai 51 ans.



J’ai une formation initiale en comptabilité. La comptabilité est un domaine que j’apprécie et où je me sens alaise. J’ai d’abord eu en 1988 un Bac G2 comptabilité puis en 1990 j’ai passé un BTS comptabilité en alternance : une semaine en cours et une semaine en entreprise : dans un cabinet juridique Sud-est auditeur consultant ;. On m’a proposée de rester en CDI Après la retrait du dirigent en 1992, le cabinet a fermé J’ai profité de cette période pour participer à une formation de l’AFPA de Vénissieux pour conforter mes connaissances en comptabilité.



Pour mon parcours professionnel, de 1988 à 1992 j’ai d’abord travail dans un cabinet juridique. Je participais à toutes les taches comptables : saisie de toutes les pièces comptable, les états de rapprochement et les contrôles des grands livres.

J’ai une expérience dans en agence immobilière dans le service des locations, donc gestion des contrats de locations en 1994.

En 1996 j’ai été secrétaire de scolarité dans l’Ecole Supérieure des Affaires de Grenoble. Où j’ai géré les candidatures des étudiants.



J’ai été embauché dans la société Silliker ou je suis resté 12 ans de 1996 à 2008 dans le service comptable. Je comptabilisais tous les documents comptables, je réalisais les états de rapprochement bancaires et contrôlais les grands livres. Suite à des restructurations j’ai intégré le service contrôle de gestion, puis au service achats. Dans ces services je contrôlais les factures et gérer les parcs automobiles, téléphones fixes et portables.

Puis j’ai intégré le secrétariat technique. Je n’occupais de gérer les plannings des auditeurs sur le terrain.



En novembre 2008, j’ai quitté la société Silliker suite à un plan social.



J’ai profité de cette période pour remettre à jour mon connaissance en comptabilité, j’ai fait une formation de l’AFPA d’Istres de 4 mois.



De Mars 2012 à Mars 2014, j’ai intégré l’Atelier Siis au service comptable. Je m’occupe de toutes les taches comptables pour 2 sociétés. Je comptabilise les factures d’achats et tous les documents bancaires, je réalise les états de rapprochement et je contrôle les grands-livres.



De juin 2014 à Mai 2016, j’ai complété l’équipe comptable d’Ameg Group (un bureau d’étude). Je saisissais tous les documents comptables, réalisais les états de rapprochement pour les 10 entités du groupe.



De Juin à Novembre 2016 ; j’ai aidé la comptable en place dans l’entreprise Merlett; je saisissais les pièces comptables sur un logiciel en italien, réaliser les états de rapprochement et effectuer divers contrôles.



De Mars à Aout 2017, j’ai intégré l’équipe comptable de Citiz Alpes-Loire (Alpes autopartage) pour 6 mois pour effectuer des taches comptables mais aussi de l’assistanat : gestion des Contraventions, des relevés de cartes bleus et remboursement de carburant.



De Octobre à Novembre, j’ai intégré l’équipe compte de l’institut de formation I.F.T.S. pour un remplacement d’une personne en congés maladie pour comptabiliser les factures d’achats, les documents bancaires et gérer les demandes de prestations d’intervenant extérieur.



Mes compétences :

Autonomie

Organisation

Qualité

Rigueur

sens de l'organisation

Assistant comptable

logiciel comptable : sage cégid quadratus

Microsoft Excel

Microsoft Word