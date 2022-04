Aurélie CANO

Bonjour,



Titulaire d'une Licence en Droit et d'un CQPM en gestion des Ressources Humaines (effectué en alternance), je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu 'Assistante RH polyvalente.



Tout au long de mon parcours et de mes expériences professionnelles j'ai pu acquérir diverses compétences dans le domaines des Ressources Humaines avec une forte spécialisation dans le recrutement, la formation et la GPEC.



Je reste à votre entière disposition pour convenir d'un entretien à votre convenance afin de vous exposer plus en détail mon projet professionnel.



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Assistante rh

GPEC

Chargée de recrutement

Ressources Humaines