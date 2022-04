Laurence MARINELLI

ERTF Formation c'est :

15 formateurs permanents, validés par le système CACES®, qui en connaissent parfaitement les spécificités et les risques.

98 % de réussite pour l'ensemble des examens.

Des locaux adaptés à l'évolution des engins de manutention.

Des centres de formation qui appliquent la même rigueur méthodologique et sont engagés dans une démarche de qualité, garantie d'excellence et de sécurité.



Pourquoi choisir ERTF ?

Des conseils adaptés à votre besoin

ERTF, ce sont des spécialistes de la formation qui sont à votre écoute pour vous orienter vers la formation la plus adaptée à votre besoin.



Des formations de qualité

ERTF, ce sont des stages animés par des formateurs professionnels issus des métiers de l'entreprise qui actualisent fréquemment leurs connaissances.



Des moyens de formation adaptés (intérieures et extérieures)

ERTF, ce sont 6 centres sur le territoire national disposant de salles de formation pour les cours théoriques et de zones d'évolution pour la conduite.



Un accès simple à l'offre de formation

ERTF, c'est un site internet mettant à votre disposition un outil vous permettant de consulter nos offres de formation, les programmes et les plannings de nos sessions inter-entreprises. ERTF propose également des formations sur-mesure.



