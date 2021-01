Delphine EVERS

Assistante Commerciale & Promotion à votre service



Après 12,5 ans dans la société BASF Agro en agence commerciale régionale destinée à la vente de produits phytopharmaceutiques auprès des coopératives agricoles et négoces agricoles, mon leitmotiv est une relation gagnant / gagnant et de valorisation des ressources et chiffres d'affaires.



Mes compétences :

Force de proposition

Analyse

Organisation d'évènements, déplacements

Négociation achats

Gestion de la relation client : devis, commandes, livraison, paiements, contrats, lignes budgetaires interne externe

Adaptabilité

Mise en page

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher,

Développement commercial et écologique, valorisation métier, idées, mode PAO CAO expériences et contacts, gestion des ressources (plan GPS création d'agence, aménagement du territoire, laboratoire, presse quotidienne Bandeaux visuels adaptés à l'agriculture et énergies vertes et automobile, valorisation filière agricole et agroalimentaire, etc.)