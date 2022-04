Isabelle RICHARD

Avec plus de 14 années sur les champs de la formation, l'insertion et l'emploi, j'ai évolué tout au long de mon parcours en démarrant par une expérience en tant que formatrice généraliste, puis spécialisée en accompagnement du handicap; ces dernières années j'ai évolué vers les postes de chargée d'études, de mission handicap puis dans la coordination de dispositif.

J'ai profité du temps disponible pour suivre la session 2014 de MASTER 2 en sciences de l'éducation, option CCRF (conseiller, consultant, responsable de formation) avec l'Université de Bourgogne. Cette formation s'est terminée en avril 2015. j'ai effectué mon stage pratique à L'ADAPT Bourgogne et ma mission a été de conduire le projet de développement de l'offre de service de l'entreprise sur le département de Saône et Loire. Suite à mon étude, j'ai pu présenter un plan d'actions à la direction de L'ADAPTqui souhaite mettre en oeuvre mes préconisations en vue d'une offre à court terme.



Mes compétences :

Synthèse rédactionnelle

Autonomie professionnelle

Coordination de projets et de groupes de travail

Elaboration de plan d'actions

Coordination départementale et régionale

Animation de réunions et de comités de pilotage

Maillage des acteurs sur les territoires

Travail en équipe

Travail collaboratif interinstitutionnel

Animation de formations (bénéficiaires et professi

Gestion et pilotage de projets

Ingénierie pédagogique