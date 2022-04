Laurence MAROT

Dix sept années d'expérience commerciale/ marketing m'ont permis de répondre aux attentes de clients nationaux ou internationaux , notamment Asie du Sud Est et Etats Unis.



A la suite d'un licenciement économique, j'ai saisi l'opportunité d'un reclassement relatif à une formation de Responsable Achats afin de me positionner en amont des projets et d'offrir à l'entreprise mon retour d'expérience précédente (reverse marketing) auprès des clients internes.



Afin de poursuivre mon évolution d'acheteur , je souhaite rejoindre le pôle Achats Investissements d'une entreprise positionnée sur un marché global international afin de travailler à l'amélioration continue de la satisfaction des attentes internes ( analyse des plans d'investissements, analyse de la valeur...) tout en maîtisant les coûts et risques (techniques, financiers, logistiques,relationnels, fournisseurs...).



Mes compétences :

Acheteur

Acheteur industriel

Acheteur international

Écouter

Innover

International

Leader

Relationnel

Synthèse

Category management

Achats internationaux

Négociation

Sourcing

Achats

Management

Gestion de projet