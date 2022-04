Laurence MARTIN

Responsable de la gestion de patrimoine et de l'épargne financière pour un grand groupe bancaire.

14 ans d'expérience en gestion de patrimoine et conseil et ingénierie patrimoniale sur le patrimoine privé du dirigeant d'entreprise.



Réactive, motivée, disponible, organisée, travail en équipe et en mode projet, transfert de compétences.



Compétences et savoir-faire :

- Marketing stratégique et opérationnel, management fonctionnel et hiérarchique, conduite de projets, conseil, négociation, animation et mise en place de synergies au sein d'un groupe

- Développement commercial, animation et formation de réseaux de distribution

- Techniques : droit patrimonial, fiscalité et environnement économique marchés financiers, gestion privée, offre patrimoniale et institutionnelle.