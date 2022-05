Patrice GAUCHE

En activité depuis 1985, je suis toujours resté dans le domaine de l'immobilier et la finance.

j'ai crée en 1996 Themis gestion privée, société de conseil en gestion de patrimoine qui intervient dans l'accompagnement et l'optimisation du patrimoine du particulier.

Depuis cinq ans dans le domaine de l'immobilier,je propose des solutions d'investissements novatrices à fort rendement, montées et gérées par le cabinet.

des fonciéres dédiées avec ou sans avantages fiscaux.

Mon approche est avant tout civil, je considère que la fiscalité est au service du civile et non l'inverse.

Les produits de défiscalisation pouvant s'avérer inéficaces voir problématiques.



Mes compétences :

Formation