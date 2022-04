Didier LECOQ

Conseiller en gestion de patrimoine et courtier en prêt entreprise. Un projet est correctement mené quand les meilleures conditions de marchés sont obtenues et que les aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux sont correctement traités. Il est important que tous ces aspects soient abordés sur un pied d'égalité et avec une vision globale.

C'est ce que je vous propose en lien avec votre notaire, votre avocat ou votre expert comptable.

Je mets à votre disposition ma double expérience de financement d'entreprises et professions libérales (plus de dix ans dans plusieurs banques) et de gestion de patrimoine (diplômé de l'université de Clermont-Ferrand et de Paris Dauphine). Mes conseils sont donnés en toute indépendance et pour une rélation durable.

Ingénierie patrimoniale,Placements,Défiscalisartion, Structure de rémunération.

Crédit classique, crédit-bail, affacturage, gestion de trésorerie.



Mes compétences :

Défiscalisation entreprise

Défiscalisation particulier

Placement

Montage financier

Gestion de patrimoine

ingénierie

rémunération

gestion

défiscalisation

trésorerie

Conseil

assurance