Jean-François DANTON

Je conseille une clientèle de dirigeants/actionnaires de sociétés, sur la création , le développement, la protection et la transmission de leurs patrimoines privé et professionnel.



Domaines de compétence:

- Investissement auprès de personnes physiques et morales sur toutes classes d'actifs.

- Conseil en transmission d'entreprise (dispositifs de droit commun et optimisation: LBO, OBO, Apport-Cession, Pacte Dutreil, Donation avant cession...)

- Conseil en rémunération immédiate et différée.

- Structuration de l'immobilier (professionnel et non professionnel).

- Fiscalité des personnes physiques et morales



Mes compétences :

Transmission d'entreprise

Finance

Droit des successions

BIG Expert

Assurance Vie

Fiscalité patrimoniale