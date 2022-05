Olivier MELINA

Après une carrière dans le management dans le sport , une expérience de chef d'entreprise dans la restauration , je me suis lancé dans la transaction de fonds de commerce puis j'ai tout doucement dériver vers l'immobilier commercial avec l'installation de plusieurs enseignes nationales et vers la commercialisation de zones commerciales auprès des promoteurs immobiliers. J'ai repris le chemin de l'école en septembre 2010 pour passer une licence négociation immobilière et j'ai intégrer en parallèle la formation CENTURY 21 . En septembre 2011 , j'ai ouvert une agence CENTURY 21 Entreprise et Commerce sur le Morbihan . Nous intervenons sur plusieurs domaines :

* Immobilier entreprise ( bureaux,locaux d’activités, terrains , bâtiment clé en main )

* Emplacements commerciaux ( centre ville,zone commerciale , création zone commerciale)

* Fonds de commerce ( restaurants , bar , brasserie, crêperie, pizzeria, etc....)

* Cession transmission d'entreprise ( vente de PME/PMI de 500 K€ a 5 M€ ) sur le grand Ouest

Depuis Plus deux ans , nous avons une spécialisation sur la France entière avec les produits d'investissements ( murs commerciaux avec locataire en place ).

Nous sommes mandates par plusieurs investisseurs prives ( family office ) pour leur recherche de biens sur la France entière. Nous avons aussi des contacts avec les acteurs nationaux ( SCPI , foncières , etc ) 'nous travaillons aussi avec plusieurs fonds étrangers ( Suisse, Luxembourg, Asiatiques et Russes)



Mes compétences :

Asset management

CHR

COMMERCE

Commercial

Commerciales

Hotels

Immobilier

Immobilier commercial

Immobilier d'entreprise

Management

Promoteur immobilier

Recrutement

restaurant

SCPI

murs commerciaux

enseignes

investissements

investisseurs