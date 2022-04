Beatriz IGLESIAS

Bonjour à tous,



Issue d'une double formation universitaire supérieure en Espagne et en France, j’ai assuré pendant 5 ans le montage, la rédaction et le suivi de l’ensemble des actes courants et de leurs formalités dans une étude notariale à Bordeaux. Je m'occupais plus précisement du montage, de l'analyse et de la rédaction de tous les types de crédits et des garanties y afférentes, car l'étude était notaire de Banque.



Dotée de solides connaissances dans le droit du crédit et le droit des sûretés, mon intérêt s'est porté progressivement vers la recherche d'un poste en Banque. C'est ainsi que j'ai intégré le Service Financements de la Banque Privée 1818 (filiale de NATIXIS).



Forte de cette riche expérience de plus de 5 ans à PARIS, aujourd'hui, je souhaite réussir de nouveaux challenges aussi bien en France qu'à l'étranger.



Mes compétences :

Droit du crédit