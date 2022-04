Didier LECOCQ

Ayant un parcours professionnel riche et varié, je vous propose de vous arrêter sur mon profil.



Riche de 20 ans d'expérience professionnelle dans différents domaines mes compétences consistent à :



- Animer des actions de formation, assure la transmission des savoirs et savoirs faire, expertise technique et pédagogique dans le domaine industriel

- Manager et encadrer une équipe technique et de services, organiser la répartition du travail

- Assurer l’approvisionnement, la mise en place et le service de bars, dans des conditions d’hygiène et de sécurité, visant à développer le chiffre d’affaire. Promouvoir les produits d’un établissement, contribuer à la fidélisation et au développement de la clientèle. Créer une ambiance (décor, musique, éclairage). Renseigner la clientèle sur les activités touristiques et culturelles locales

- Etablir un DDT (Dossier Diagnostic Technique)

- Manager un projet, méthodes et exploitation logistique, organise et supervise les opérations, élabore et met en œuvre des solutions opérationnelles pour traiter les non-conformités et situations à risques





Mes compétences :

Management

Gestion

Gestion de projet

Gestion des stocks et entreposage

Tourisme

Diagnostic technique

Formation