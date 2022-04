Laurence MARTIN

Chez Altedia depuis 12 ans au poste de directeur de la Communication, j'ai créé le service communication d'Altedia que je dirige depuis lors et mis en place de l'ensemble des outils dédiés tant pour :

La communication externe, la communication interne, les relations média et les relations extérieures.



Mes compétences portent sur les 4 grands volets suivants :

La stratégie ➥ Décider

Définition d’une politique de communication en relation avec la stratégie d’une entreprise et ses publics

Élaboration d’un plan de communication



La création & mise en oeuvre ➥ Organiser

Création et mise en place des outils et supports appropriés aux différentes cibles (interne, externe, corporate)



Le management d’équipe ➥ Communiquer, animer

Pilotage du plan de communication

Pilotage et coordination de projets

Relations presse ➥ Convaincre



Les relations presse

Rédaction des communiqués et dossiers de presse, organisation des conférences,…

Gestion des relations avec les journalistes



Mes compétences :

Communication

Conseil

équitation

Evénementiel

Presse

Relations Presse

Ressources humaines

Sport

Veille