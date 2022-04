Laurence MARTINEZ

Dans mon activité d'autoentepreneur dans la formation :



Orientation/Conseil :



-Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne

-Identifier et diagnostiquer les difficultés des personnes (apprentissage, motivation, environnement, ...) et les orienter vers des personnes, lieux, ressources

-Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne

-Suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique, ...



Formation /rédaction/correction :



-Elaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, produits de formation, supports de cours, ...

-Dispenser des savoirs aux stagiaires

-Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place les actions correctives.

+

-Rédiger, relire et corriger tous types de textes afin d’en faciliter la lecture et l’appréciation du lecteur.

-Rédiger des articles de toutes natures en vue de faciliter le référencement d'un site Internet grâce à une politique de mots clés.



Dans mon activité salariée, je développe des qualités à différents niveaux :



Management :



- développer la communication avec ses collaborateurs, savoir gérer et éviter les conflits, être à l’écoute,

- instaurer une limite entre le professionnel et le personnel, ne pas se laisser trop dicter par ses sentiments : rester objectif, penser aux intérêts de l’entreprise (la productivité, la rentabilité),

- se fixer des objectifs clairs et précis pour ne pas perdre de vue la finalité de son travail,





Vente:



-Capacité d'écoute et sens du relationnel, avec n'importe quel interlocuteur

-Identifier les besoins des prospects avant une prestation

-Savoir argumenter et être capable de convaincre

-Mettre en place une démarche d’amélioration continue des résultats.

-Bonne expression orale et, maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe pour échanger des courriels (messages électroniques) avec les prospects.





Mes compétences :

Rédaction

Web

Commerciale

Transmission de savoirs