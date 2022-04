Laurence MATHERON

Pharmacienne de formation, je suis spécialisée dans les affaires réglementaires pour les dispositifs médicaux et les produits cosmétiques avec de l'expérience en management.

J'ai une très bonne connaissance:

- du cycle de vie de ces produits depuis l'autorisation des essais cliniques interventionnels jusqu'à la surveillance de marché, la vigilance et le remboursement pour les dispositifs médicaux.

- de la réglementation

- de l'évaluation clinique et technique.

Mes principales compétences sont :

- le management,

- la communication orale et écrite,

- le management de projets.

Je poursuis ma carrière à Londres



