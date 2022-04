Laurence MATHIEU

CAP compta (candidature libre)

Bac G3 à REMIREMONT

Formation d'Agent développement Local au CUCES à NANCY

BTS communication et actions publicitaire à METZ

Formation 1 an suppléméntaire infographie à l'INPL à NANCY



Plusieurs années d'expérience en agence, imprimerie, photogravure et maintenant dans la presse.



Formation de décoratrice d'intérieur à l'INVI

Formation photographique avec Nancy-one.



Mes compétences :

Commerciale

Communication

Création

Décoration

Design

dynamique

Ecoute

Esprit d'initiative

infographiste

Initiative

Intuition

ouverture d'esprit

Sens de la communication