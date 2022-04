Laurence MATHOT

Je recherche principalement un emploi dans le secteur administratif. Je dispose d'un diplôme de 6è professionnelle Travaux de bureau à l'Institut saint-Ursule de Namur. Je montre de l'intérêt pour les tâches de classement, encodage, gestion du courrier et des appels téléphoniques. Je recherche un premier emploi car actuellement je n'ai eu l'occasion que de réaliser des stages dans ce domaine.

Je suis également prête à effectuer un stage ou un PFI avant de travailler pour l'entreprise. Merci d'avance.



Mes compétences :

Classement des dossiers

Archivage de documents

Gestion de facture

Fichiers clients et fournisseurs

Word : courriers commerciaux et courriels